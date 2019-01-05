Son Dakika Haberleri: Sahte Savcı Tutuklandı

Sahte Savcı Tutuklandı

1 saat önce

Sahte savcı tutuklandı Kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı yakayı ele verdiİSTANBUL - Kendisini savcı olarak tanıtan ve çok sayıda kişiyi hakim savcı isimleri kullanarak dolandıran Metin K. düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Sahte savcı tutuklandı
Kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı yakayı ele verdi

İSTANBUL - Kendisini savcı olarak tanıtan ve çok sayıda kişiyi hakim savcı isimleri kullanarak dolandıran Metin K. düzenlenen operasyon ile yakalandı. Sahte savcı Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Metin K. adlı şüpheli şahıs, Yeşilköy Şakir Tosun Polis Merkezi'ni arayarak bilinmeyen bir suçtan dolayı eşi hapiste yatan T.S.'nin numarasını istedi. Metin K.'den şüphelenen polis memurları T.S.'yi konuyla ilgili uyardı.
Olayın ardından 4 Ocak günü Metin K., T.S.'yi arayarak 25 bin TL para karşılığı eşini cezaevinden çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine T.S. durumu emniyet birimlerine bildirdi. T.S.'nin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler Metin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Görevli ekip tarafından T.S.'ye seri numaraları alınmış paralar verildi. T.S. para zarfını Metin K.'nin yönlendirmesiyle Şişli'de bir pasaja bıraktı. T.S.'nin ardından pasaja gelen Metin K. parayı almaya çalıştığı esnada yakalandı. Bakırköy Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ve Yeşilköy Polis Merkezi'nin operasyonuyla yakalanan Metin K., sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Metin K.'nin çok sayıda kişiye kendisini savcı olarak tanıttığı ve para talep ederek işlerine yardımcı olacağını söylediği, bu yöntemle vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Efsane Futbolcu Maradona, Mide Kanaması Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:26:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Savcı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]