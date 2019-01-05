Sahte savcı tutuklandı
Kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı yakayı ele verdi
İSTANBUL - Kendisini savcı olarak tanıtan ve çok sayıda kişiyi hakim savcı isimleri kullanarak dolandıran Metin K. düzenlenen operasyon ile yakalandı. Sahte savcı Bakırköy Adliyesi
'nde çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Metin K. adlı şüpheli şahıs, Yeşilköy
Şakir Tosun Polis
Merkezi'ni arayarak bilinmeyen bir suçtan dolayı eşi hapiste yatan T.S.'nin numarasını istedi. Metin K.'den şüphelenen polis memurları T.S.'yi konuyla ilgili uyardı.
Olayın ardından 4 Ocak günü Metin K., T.S.'yi arayarak 25 bin TL para karşılığı eşini cezaevinden çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine T.S. durumu emniyet birimlerine bildirdi. T.S.'nin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler Metin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Görevli ekip tarafından T.S.'ye seri numaraları alınmış paralar verildi. T.S. para zarfını Metin K.'nin yönlendirmesiyle Şişli
'de bir pasaja bıraktı. T.S.'nin ardından pasaja gelen Metin K. parayı almaya çalıştığı esnada yakalandı. Bakırköy Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli polisler ve Yeşilköy Polis Merkezi'nin operasyonuyla yakalanan Metin K., sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Metin K.'nin çok sayıda kişiye kendisini savcı olarak tanıttığı ve para talep ederek işlerine yardımcı olacağını söylediği, bu yöntemle vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.