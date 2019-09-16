Son Dakika Haberleri: Sahte savcı ve yargıtay üyelerine operasyon
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Sahte savcı ve yargıtay üyelerine operasyon

1 saat önce

Antalya'da kendilerini savcı ve yargıtay üyesi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sahte savcı ve yargıtay üyelerine operasyon, System.String[]

Antalya'da kendilerini savcı ve yargıtay üyesi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Antalya'da kendilerini savcı ve yargıtay üyesi olarak tanıtan ve hacizli eşyaları mobil uygulamalar üzerinden sattıklarını beyan ederek, çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerin polis takibine yakalanmamak ve kendilerini gizlemek için sürekli telefon ve GSM hattı numaralarını değiştirdikleri ve farklı kişilerin banka hesaplarını kullandıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, suçla ilgili çok sayıda veri kaydına rastlanıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemleri tamamlanan 7 şüpheli şahıstan, 4'ü Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, 3 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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