Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi - Son Dakika

Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi

Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi Adana'da 256 milyon liralık sahte senet düzenleyerek iş adamlarını dolandırdığı öne sürülen çetenin bu işi yapabilmek için bir hattat bir de kriminalden emekli bilirkişilik yapan emniyet müdürü tuttuğu ortaya çıktı Adana'da 256 milyon...

Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi

Adana'da 256 milyon liralık sahte senet düzenleyerek iş adamlarını dolandırdığı öne sürülen çetenin bu işi yapabilmek için bir hattat bir de kriminalden emekli bilirkişilik yapan emniyet müdürü tuttuğu ortaya çıktı

ADANA - Adana'da 256 milyon liralık sahte senet düzenleyerek iş adamlarını dolandırdığı öne sürülen çetenin bu işi yapabilmek için bir hattat bir de kriminalden emekli bilirkişilik yapan emniyet müdürü tuttuğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, sahte senet düzenleyerek haksız kazanç elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün oluştuğu bilgisine ulaştı. 14 Şubat günü, 156 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si avukat 7 zanlı tutuklandı.

Polis çetenin faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Çetenin yine sahte 6 senet ile 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 25 Eylül günü şafak vakti ikinci kez operasyon yaptı.

Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 6 ilde yapılan operasyonda 2'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10'u tutuklanırken 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çeteden toplamda 17 zanlı tutuklandı.

Polis çeteyi teknik ve fiziki olarak takip ettiğinde çetenin bir avukat F.P. tarafından yönetildiğini, bu avukatın özel bir bankada çalışan eşinin ise zengin iş adamlarını belirleyip hem isimlerini hem de imza örneklerini çeteye verdiklerini tespit etti. Bu dakikadan sonra ise çetenin hattat üyesi F.T.G.'nin devreye girdiğini belirledi. Ayrıca polis takipte bu hattatın aldığı imzaların aynısını atabilmek için imza hangi kalemle atıldıysa o kalemi alıp en az 6 ay çalışarak imzayı birebir taklit ettiği tespit edildi. Bunun karşılığında da hattata yüklü miktarda para verildiği öğrenildi. Ayrıca hattatın eşi N.G.'nin de eşine yardım ettiği öğrenildi. Bu nedenle de hattata çetenin kendi arasında "Sihirbaz" ismini taktığı belirlendi. Sihirbaz'ın taklit ettiği imzaları daha sonra büyük bir tencereye koyup suda kaynatarak yok ettiği de belirlendi.

Bilirkişi devrede

Bu aşamadan sonra da milyonluk senetler hazırlanarak yine şebekeyle bağlantılı avukatlar vasıtasıyla icraya veriliyordu. Senedin borçlusu görünen iş adamı mahkemeye başvurup itiraz ettiğinde senet imza incelemesi için bilirkişiye gidiyordu. Bilirkişi de yıllarca 'kriminoloji uzmanı' olarak görev yapmış emekli 1. sınıf emniyet müdürü R.K. idi. İncelediği senetler için hep 'gerçektir' raporu veren R.K. de çetenin adamıydı. Şebeke bazen de senetlerde borçlu gösterdikleri iş adamıyla 'pazarlığa' oturuyor, iş adamı senetteki çok yüksek meblağ yerine daha uygun bir miktarı ödemeye kendiliğinden razı oluyordu.

Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi
Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi

Zahit Şeyhanoğulları, Emekli, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte senet çetesi hem hattat tutmuş, hem de bilirkişi - Son Dakika

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