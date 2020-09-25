Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı

ADANA'da iş insanlarının imzalarını taklit ederek 156 milyon liralık vurgun yapan çetenin 7 ay önce çökertilmesinin ardından aynı yöntemle 100 milyon liralık vurgun daha yaptığını belirleyen polis, şafak vakti Adana merkezli 6 ilde düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı, System.String[]

ADANA'da iş insanlarının imzalarını taklit ederek 156 milyon liralık vurgun yapan çetenin 7 ay önce çökertilmesinin ardından aynı yöntemle 100 milyon liralık vurgun daha yaptığını belirleyen polis, şafak vakti Adana merkezli 6 ilde düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir iş insanının, imzası taklit edilerek, kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarında bulunması üzerine   harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, iş insanları adına 156 milyon liralık sahte senet hazırlayıp icra takibi başlatarak tahsil ettikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da  düzenledikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkartılan 13 şüpheliden 2'si avukat 6 kişi tutuklandı.  100 MİLYON LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİDavayı yürüten savcılık, dosya kapsamında şüpheli kişilerle bağlantılı olarak 100 milyon lira tutarında 6 sahte senet daha düzenlendiğinin tespit etti. Adresleri belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, İcra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte senet çetesine ikinci operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR (1)
  • Garip bir yolcu : Birgün adıyaman da kumpas kuranların yakalandığını da öğrenirsem kurban keseceğim inşallah Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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