Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika

Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama

ADANA merkezli 6 ilde, iş insanlarının imzalarını taklit edip, sahte senet hazırlayarak 100 milyon lira vurgun yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.

Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama, System.String[]

ADANA merkezli 6 ilde, iş insanlarının imzalarını taklit edip, sahte senet hazırlayarak 100 milyon lira vurgun yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş insanının, imzası taklit edilerek kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin, aynı yöntemle iş insanları adına 156 milyon liralık sahte senet hazırlayıp, icra takibi başlatarak tahsilat yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkartılan 2'si avukat 13 şüpheliden 6 kişi tutuklandı.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİSoruşturmayı yürüten savcılık, dosya kapsamında şüpheli kişilerle bağlantılı olarak 100 milyon lira tutarında 6 sahte senet daha düzenlendiğini tespit etti. Adresleri belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 Eylül'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanlar da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana'ya gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama
Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama
Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Organize, Adana, İcra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı         
17:02
ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı         
17:01
Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı         
16:45
CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor         
15:57
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı         
15:33
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 18:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei