Sahte senet operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika

ADANA merkezli 6 ilde, iş insanlarının imzalarını taklit edip, sahte senet hazırlayarak 100 milyon lira vurgun yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş insanının, imzası taklit edilerek kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin, aynı yöntemle iş insanları adına 156 milyon liralık sahte senet hazırlayıp, icra takibi başlatarak tahsilat yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkartılan 2'si avukat 13 şüpheliden 6 kişi tutuklandı.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİSoruşturmayı yürüten savcılık, dosya kapsamında şüpheli kişilerle bağlantılı olarak 100 milyon lira tutarında 6 sahte senet daha düzenlendiğini tespit etti. Adresleri belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Adıyaman Ankara ve Kahramanmaraş 'ta 25 Eylül 'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanlar da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana'ya gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.