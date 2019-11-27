Son Dakika Haberleri: "Sahte senet" suçlamasıyla hüküm giyen muhtarın yerine görevlendirme
Son Dakika Güncel 'Sahte senet' suçlamasıyla hüküm giyen muhtarın yerine görevlendirme - Son Dakika

"Sahte senet" suçlamasıyla hüküm giyen muhtarın yerine görevlendirme

6 saat önce

Sarayköy ilçesinde sahte senet düzenlediği iddiasıyla hakkında açılan davada hüküm giyen mahalle muhtarının yerine yeni muhtar getirildi.

Sarayköy ilçesinde sahte senet düzenlediği iddiasıyla hakkında açılan davada hüküm giyen mahalle muhtarının yerine yeni muhtar getirildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli Mahallesi Muhtarı H.K. hakkında, 10 yıl önce Sığma Mahallesi'nde bir çırçır fabrikası adına "sahte senet düzenlediği ve dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davada 13 ay hapis cezası verildi.

"Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından aldığı ceza onanan H.K. tutuklandı.

Bunun üzerine Sarayköy Kaymakamlığınca muhtarlığa vekaleten 1. asil aza Ali Moralı'nın getirildiği öğrenildi.

Sarayköy, Ahmetli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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