Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar - Son Dakika
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Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar

6 saat önce

ADANA'da, iş insanlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı.

Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar, System.String[]

ADANA'da, iş insanlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir iş insanının, imzası taklit edilerek, kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, iş insanları adına 186 milyon liralık sahte senet hazırlayıp icra takibi başlatarak tahsil ettikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da operasyon düzenledi, 14 şüpheliden 13'ü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 bin liralık sahte senet ve çok sayıda dijital malzemeye el kondu.

Aralarında özel banka çalışanı N.P.'nin de olduğu şüphelilerin, bu bankada yüklü hesapları olan iş insanlarının hesap ve imza sirkülerinin bilgilerini, çeteye verdiği saptandı. Avukat olan F.P. ve O.Y.'nın de bu kişiler hakkında icra işlemi başlattığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden F.P ve O.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. N.K. ve 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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