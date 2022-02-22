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Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun - Son Dakika

Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun

22.02.2022 09:06

Adana'da sahte senet düzenleyerek 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira aldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da sahte senet düzenleyerek 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira aldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine sahte senet düzenleyerek vatandaşları dolandıran şebeke olduğu yönünde şikayet geldi. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Polis savcılıktan alınan izinle yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 2 dolmuşçu, 1 kurye ile 1 esnafın resmi belgede sahtecilik yaparak sahte senet düzenleyip 8 vatandaşı icraya verip 2 milyon 350 bin lira dolandırdığını tespit etti. Polis dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun
Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun
Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun

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Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun - Son Dakika
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