Sahte servis mağdurları konuştu

Sahte servis mağduru Mehmet Güney: "İnternette en üst seviyede çıkıyorlar. Yetkili servis olarak gözüküyor"

" İnsan ister istemez yanılıyor"

Sahte servis mağdurları emniyete gelerek şikayetçi oldu

İSTANBUL - Sahte servis dolandırıcılarının mağdur ettiği vatandaşlar emniyete gelerek şikayetçi oldu. Dolandırıcıların internette en üst sırada yetkili servis olarak çıktıklarını söyleyen Mehmet Güney isimli mağdur, "internette en üst seviyede çıkıyorlar. Yetkili servis olarak gözüküyor. İnsan ister istemez yanılıyor. Benim gibi bir çok mağdur insanlar var. Bizden başka kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz" dedi.

Ele geçirilen beyaz eşyaların görüntüsü de depo olarak kullanılan yer kamerada.

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan 30 şahıs biten işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen şebekenin mağdurları ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Operasyon da ele geçirilen beyaz eşyaların görüntüleri de saniye saniye kameraya yansıdı. Şikayetçi olan mağdurlar çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Çamaşır makinem bozulmuştu" diyen Ayhan Akyol, "444'lü bir numarayı aradım. İnternet üzerinden kendilerinin servis olduklarını söylediler. Bir gün sonra geldiler. Banyo da yapıyorlar çamaşır makinesini bir parçanın değişmesi gerektiğini söylediler. Bende fiyatını sordum. 420 TL dediler. Kalsın istemiyorum dedim. 'Bu makineler çelik güzel makine 2 sene de garantili. Biz bunu değiştirelim yeni makine almaya değmez' dedi. Telefon geldi o sırada telefonumla konuşurken, siz değiştirin dedim değiştirdik dediler. O sırada parayı alıp elime bir tane sarı zarf verdiler. İmza attırdılar. Bunlar gitti 5 dakika sonra makine durdu çalışmadı. Arıyorum arıyorum 444'lü numaraları tamam bey efendi göndeririz diyorlar. Aradan bir hafta falan geçti. Tekrardan aradım 'git kime şikayet edersen et' dedi kapattı" dedi.

"İnternette en üst seviyede çıkıyorlar"

Dolandırıcıların internette en üst sırada yetkili servis olarak çıktıklarını söyleyen Mehmet Güney, " Eşim çamaşır makinesi bozulduğunda internetten bulmuş aramış. Akşam geldiler. Bu makine arızalanmış. 700 lira dediler. Pazarlık yaptık 650 indirdik. Bize bir form verdiler. Genel bakım olarak da söylemiştik biz aldılar gittiler. Ne zaman gelir diye sorduğumuzda bir hafta içinde gelir demişlerdi. Aradan bir hafta geçti geldiler. Makineyi getirdiler. Bende dışarıdaydım. Eşim aradı makine geldi ama söylenenler yapılmamış diye söyledi bana. Makineyi çalıştırıp bakamadık. Çünkü çok hızlı devirde olduğu için rulmanında sıkıntı oluyordu. İlk çalışmada bir şey yoktu anlaşılmadı zaten. Eşime parasını ödeme dedim. Bunlar illa alacağız biz elemanız müşteriye gideceğiz diye söylemişler ve parayı almışlar. Boyasını burada yaparız deyip gitmişler. Aradan bir hafta geçtiğinde aradım yarın geleceklerini söylediler bir gün geçti yine aradım. Sonra ben bunların gelmeyeceklerini anladım. Makineyi almaya gelen kişinin numarası vardı aradım bana ' makineyi biz götürdük ama eski makineler karıştığı için hiç bir şey yapılmadan size geri gelmiş' denildi. Sonra gelip almadılar. Tekrar müşteri hizmetlerini aradım kaba konuşup istediğiniz kişiye söyleyin dediler. Tüketici haklarını aradım bu olayın üzerinden 20 gün geçmesi lazım dediler. Bende bekledim. Şikayetçi olacaktım. Bugünde arkadaşlar aradı yakalanmışlar. İnternette en üst seviyede çıkıyorlar. Yetkili servis olarak gözüküyor. İnsan ister istemez yanılıyor. Benim gibi bir çok mağdur insanlar var. Bizden başka kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz" dedi.