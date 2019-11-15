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SAHTE SERVİS MAĞDURU: DOLABIN KAPISINI SÖKÜP GÖTÜRDÜLER

6 saat önce

İSTANBUL'da bu sabah 'yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya çalan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi sağlık kontrolüne götürüldü.

SAHTE SERVİS MAĞDURU: DOLABIN KAPISINI SÖKÜP GÖTÜRDÜLER, System.String[]
İSTANBUL'da bu sabah 'yetkili servisiz' diyerek beyaz eşya  çalan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi sağlık kontrolüne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen şebekenin mağdurları ise şüphelilerden şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 kişi, Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılarak sağlık raporu alınmak için Şişli Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Belediye otobüsüne bindirilerek götürülen şüpheliler için savcılıktan 4 gün gözetim izni alındığı öğrenildi. Öte yandan dolandırıcılık çetesinin mağdurları da Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek şüphelilerden şikayetçi olmaya başladı. Mağdurlardan İsmail Ak "Beyaz eşyam bozulunca servis numarası aradım. Önüme çıkan ilk telefonu çevirip çağırdım. Geldiler benden 300 lira para istediler. Parça almak için para lazım olduğunu söylediler. Şikayetçiyim." dedi.

"BUZDOLAMIBIN KAPILARINI ÇALDILAR"

Buzdolabının kapısının şüpheliler tarafından çalındığını söyleyen Asiye Kıroğlu ise "Bana dolabımın kapısının contasının bozuk olduğunu söylediler. Kapora aldılar geri vermeyince yapın demek zorunda kaldım. Ancak dolabın kapısını söküp götürdüler, bir daha da geri getirmediler. Şikayetçiyim. dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Mağdurlarla röportaj


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:33 Kaynak: DHA
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