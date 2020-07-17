Sahte servislere karşı 'Servis Bilgi Sistemi' devrede

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için 'Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunmuş bulunmaktayız. Burada tüketicilerimiz, üreticilerin, ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler" dedi.
Bakan Pekcan, bakanlık binasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen SERBİS Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Pekcan, tüketicinin korunması hakkında kanunun belirlediği her alanda olduğu gibi satış sonrası hizmetler alanında da tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun olarak aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi. Pekcan, "Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve buna bağlı yönetmeliklerle, yasal alt yapılarla tüketicimizin haklarının korunması ve bilinçlendirilmesi için hem hizmet satın almadan önce hem de hizmet satın aldıktan sonra yapmaları gerekenleri hem kendileriyle paylaşıyor hem bilinçlenmelerine destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
Pekcan, internette arama motorlarında bazı fırsatçıların kendi isimlerini arama motorlarında en üst sıralarda çıkararak buralarda yetkili servis gibi tüketicilere hizmet verdiklerini belirterek, "Ancak verdikleri hizmetin kalitesi, aldıkları ücret hatta bazen içinde parça çalınması, hiç tamir edilememesi hatta ürünün çalınması gibi bize çok fazla sayıda gerek tüketicilerden gerek firmalardan şikayetler gelmekteydi. Bakanlık olarak biz bunların denetimlerini yapıyoruz, kendilerine idari cezaları kesiyoruz. Ancak bununla da tüketicinin yeterince korunamadığını ve bilinçli bir tüketici portföyüne ulaşmak için yeni bir çalışma başlattık. ve bu çalışmamız doğrultusunda da bunu tamamlayarak 1 Temmuz itibarıyla da firmaların bunu kullanmalarını zorunlu hale getirerek vatandaşımızın hizmetine açtık. Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için SERBİS'i tüketicilerimizin ve firmalarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Burada tüketicilerimiz, üreticilerin, ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler" diye konuştu.