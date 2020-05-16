Sahte seyahat belgesi ile uyuşturucu taciri yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Sahte seyahat belgesi ile uyuşturucu taciri yapan 3 kişi yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesinde sahte seyahat belgeleri ile şehir değiştirerek uyuşturucu tacirliği yapan 3 zanlıyı yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesinde sahte seyahat belgeleri ile şehir değiştirerek uyuşturucu tacirliği yapan 3 zanlıyı yakaladı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yol çalışması sırasında uyuşturucu tacirciliği yapan 1 tanesi kadın 3 kişi yakalandı. Uygulama sırasında yol yol kontrol noktasında arka arkaya gelen 2 otomobil durduruldu. Araçlarda bulunan Z.Y., K.T. ve N.M.'nin seyahat belgeleri incelendi. Z.Y. isimli şüpheli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalıştıklarını söyleyerek, N.M. ile K.T.'nin isimleri de yer alan Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü kaşeli ve imzalı belgeyi gösterdi. Polis ekipleri durumdan şüphelendi. Z.Y.'nin verdiği seyahat belgesinin sahte olduğunu tespit etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dedektör köpek ile araçlarda arama yaptı. Araçların gizli bölmelerinde 330 gram metamfetamin ile dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 250 bin TL şeklinde olduğu belirlendi. Göz altına alınan Z.Y., K.T. ve N.M. isimli kişiler emniyet işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
(İrfan Çalışkan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 02:20 Kaynak: İHA
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