Sahte seyahat belgesi ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem - Son Dakika

Sahte seyahat belgesi ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem

İSTANBUL'da düzenledikleri sahte seyahat belgesi ile Ordu'ya gitmeye çalışan 2 kişi, Amasya'da polisin uygulaması sırasında yakalandı.

Amasya'da yol kontrolü yapan polis ekipleri içerisinde G.U. ve V.U.?nun olduğu otomobili durdurdu. İstanbul'dan Ordu'ya giden iki kişinin seyahat izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kentte uygulamalar sırasında sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden 52 kişiye ise para cezası uygulandı.