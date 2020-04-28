Son Dakika › Güncel › SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ İLE YOLCULUK YAPAN 10 KİŞİ POLİS DENETİMİNDE YAKALANDI - Son Dakika
SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ İLE YOLCULUK YAPAN 10 KİŞİ POLİS DENETİMİNDE YAKALANDI
12 dakika önce
BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 200 lira karşılığında sahte seyahat izin belgesi alarak şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 10 kişi Tuzla'daki polis denetim noktasında yakalandı.
BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 200 lira karşılığında sahte seyahat izin belgesi alarak şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 10 kişi Tuzla'daki polis denetim noktasında yakalandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuklar kaymakamlıktan alınacak seyahat izin belgesi ile yapılması gerekiyor. TEM Kocaeli Orhanlı Gişelerin dün saat 23.40 sıralarında denetim yapan emniyet ekipleri, İstanbul'dan Kocaeli'ye gitmek isteyen bir araç içerisindeki 10 kişinin seyahat izin belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde 10 kişinin sahte seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüpheliler yapılan sorguda sahte seyahat izin belgelerini 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan kişi başı 200 liraya aldıklarını ifade etti. Araçtaki 10 kişi 'Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem yapılmasının ardından makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, 65 yaş üstü olduğu belirlenen 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında biner lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 03:04 Kaynak: DHA
Son Dakika Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım