Son Dakika Haberleri: Sahte sgk müfettişleri polis ekiplerine yakalandı
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Sahte sgk müfettişleri polis ekiplerine yakalandı

1 saat önce

BAYRAMPAŞA'da kendilerini SGK müfettişi olarak tanıtan 2 kişi esnafı dolandırdı.

Sahte sgk müfettişleri polis ekiplerine yakalandı, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da kendilerini SGK müfettişi olarak tanıtan 2 kişi esnafı dolandırdı. Şüpheliler aynı gün içerisinde bir kafede otururken polis tarafından yakalandı.
Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi olarak tanıtan iki kişi esnafı çeşitli belgeleri eksik bahanesiyle dolandırıyordu. Dolandırıldığını anlayan esnafın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini belirledi. Ekipler şüphelilerden  47 yaşındaki Necati A.'yı aynı gün Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir parkta bulunan kafede yakalayarak gözaltına aldı. Necati A.'nın üzerinde 'SGK Sosyal Güvenlik Konuları Halkla İlişkiler Gazetesi' yazılı bir kimlik kartı ele geçirildi. Diğer şüpheli Veli Y. (48) ise 14 Eylül'de Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan kontrollerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Necati A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Veli Y. ise çıkartıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin bir işyerine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Sosyal Güvenlik Kurumu, Bayrampaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:58 Kaynak: DHA
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