Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun - Son Dakika

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun

06.03.2021 09:16

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, paravan şirketler üzerinden yaklaşık 50 milyon lira kredi çektikleri iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı Aralarında SGK çalışanlarının da bulunduğu örgüt üyeleri, müştekileri kurdukları paravan...

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun

Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, paravan şirketler üzerinden yaklaşık 50 milyon lira kredi çektikleri iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı

Aralarında SGK çalışanlarının da bulunduğu örgüt üyeleri, müştekileri kurdukları paravan şirketler üzerinden şahısları uzun süredir sigortalı gibi gösterdikleri, çekilen krediden yüzde 20 ile 40 arasında komisyon verdikleri ortaya çıktı

MERSİN - Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden ayarladıkları şahıslara paravan şirketler kurarak, sahte sigortalı gösterip, bankalardan yaklaşık 50 milyon lira kredi çektikleri iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında SGK çalışanlarının da bulunduğu örgüt üyeleri, müştekileri kurdukları paravan şirketler üzerinden uzun süredir sigortalı gibi gösterdikleri, çekilen krediden yüzde 20 ile 40 arasında komisyon verdikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nitelikli dolandırıcılık, suç işleme amacıyla örgüt kurmak ve belgede sahtecilik' yapan şahıslarla ilgili soruşturma başlattı. Bunun üzerine çalışmalara başlayan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.T.Ç. liderliğinde 'çıkar amaçlı suç örgütü' kurulduğu, örgüt üyelerinin ilk etapta gerek örgüt üyeleri gerekse yanlarında çalıştırmak üzere elaman alma vaadi ile maddi durumu iyi olmayan şahıslara ulaşarak, bu kişilere iş imkanı sağlama vaadi ile şirketler kurdukları, paravan olarak açılan bu iş yerlerini SGK Müdürlüğündeki örgüt üyesi görevliler vasıtası ile tescil ettikleri veya iş yeri tescil tarihlerini geriye çektikleri belirlendi.

Kredi çektirecek kişileri sosyal medya hesapları üzerinden bulmuşlar

Örgüt üyelerinin usulsüz kredi çekim işlemleri için İstanbul'da büro tuttukları, tutulan bürolarda kredi işlemlerinin tamamlanması amacıyla elaman çalıştırdıkları, örgüt mensuplarının sosyal medya sayfaları üzerinden ilan vermek veya daha önce kredi çektikleri şahıslar yolu ile bankalardan konut, ihtiyaç kredisi ve benzeri para çekemeyen işsiz, parasız ve kredibilitesi olmayan şahıslarla irtibat kurdukları, bu şahıslara kolay banka kredisi çıkartma vaadiyle ikna ettikleri, kredi çekecek olan şahısları paravan olarak kurulan iş yerine uzun süredir yüksek ücretle çalışıyor göstererek, iş yerinde geçmişe dönük yüksek tutarlı prime esas kazanç ve hizmet yüklemesi yaptıkları, müştekilerin adlarına paravan şirket kurulduğu öğrenmeleri durumunda ise örgüt üyeleri tarafından tehdit edildikleri tespit edildi.

Müştekilere çekilen krediden yüzde 20 ile 40 arasında komisyon vermişler

Örgüt üyelerinin kredi çekmek amacı ile kendilerine müracaatta bulunan şahısların bulundukları illere giderek şahıslarla görüşme yaptıkları, anlaşma sağlanması durumunda çekilecek kredi karşılığında sigorta, banka, yol, yemek, otel ücreti adı altında yüzde 20 ile 40 oranında çekilecek olan krediden komisyon aldıkları, kimi kredi çeken şahısları ise tehditle çekilen kredinin tamamını alarak gasp ettikleri, kredi çekecek olan şahısların örgüt üyeleri ile birlikte İstanbul'a getirilerek, adreslerinin de buraya aldırdıkları, daha sonra ise örgüt üyesi SGK görevlileri ile irtibata geçildiği, kredi çekecek şahsın bilgilerini görevlilere vererek bu şahısların kredi çekmek amacıyla paravan olarak kurulan iş yerlerinde uzun süredir yüksek maaşla çalışıyor gösterilmesinin sağlandığı, daha sonra SGK hizmet dökümü, ücret bordroları ve diğer sahte belgeler tanzim ettikleri ortaya çıktı.

Yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yapmışlar

Kredi müracaatında bulunan şahısların kredileri onaylanıp, bankadan parayı çekmelerinin ardından SGK görevlilerinin, gösterdikleri primleri sistem üzerinden sildikleri, bu yolla paravan olarak kullanılan iş yeri adına prim borcu çıkmadığı, bu yolla çıkar amaçlı suç örgütü tarafından 400 sahte sigortalı adına kişi başı 100 ile 150 bin arasında toplamda 50 milyona yakın kredi çekildiği, bu yolla bankaların dolandırıldığı belirlendi.

4 SGK personeli ihraç edildi

Bunun üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, şahısların yakalanması amacıyla gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 2 yıllık hem teknik hem fiziki takibin ardından harekete geçen polisler, Mersin merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Nevşehir ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda örgüt lideri olduğu ileri sürülen T.T.Ç. ile birlikte 28 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si savcılıktan, 6'sı ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi ise adli kontrolle bırakıldı.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen T.T.Ç.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan müfettişlerin çalışmasıyla 4 SGK personeli memurluktan ihraç edilirken, 5'iyle ilgili ise inceleme sürüyor.

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun
Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mersin, Medya, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun - Son Dakika


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