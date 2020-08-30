Sahte simitçilerin bayılma numarası ile duygu sömürüsüne tepki - Son Dakika

İZMİR'de, başında taşıdığı simit tablasıyla yere düşüp, bayılma numarası yapan dolandırıcıların sayısı arttı. İzmirliler, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerleri seçen ve çok çalıştığını, bu yüzden bayıldığını belirtip, etrafına toplanan kalabalığın duygularını sömürerek para toplayan dolandırıcılara tepki gösterdi.

Daha önce İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda ortaya çıkan, yere düşüp bayılma numarası yapan simitçi görünümündeki dolandırıcılar, İzmir'de de kendilerini gösterdi. Özellikle Alsancak, Karşıyaka Çarşı gibi kalabalık semtlerde ortaya çıkan dolandırıcılar, önce başlarındaki simit dolu tezgahla birlikte yere düşüp bayılma numarası yapıyor. Daha sonra yavaşça ayılma taklidi yapan dolandırıcılar, çevresinde toplanan vatandaşlara ambulans çağrılmasına gerek olmadığını, çok çalıştığını ve bu yüzden fenalaştığını söylüyor. Etkilenen bazı vatandaşlar ise bu kişilere maddi destek veriyor. Bu dolandırıcılık yönteminden haberdar olan bazı vatandaşlar ise, bu duruma tepki gösteriyor. Vatandaşlar, bu yolla vatandaşların duygularını sömürüp haksız kazanç elde edildiğini belirtip dikkatli olunmasını istiyor.