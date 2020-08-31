Sahte simitçilerin bayılma numarasına tepki-TEKRAR - Son Dakika

Sahte simitçilerin bayılma numarasına tepki-TEKRAR

Sahte simitçilerin bayılma numarasına tepki-TEKRARİZMİR'de, başında taşıdığı simit tablasıyla yere düşüp, bayılma numarası yapan dolandırıcıların sayısı arttı.

Sahte simitçilerin bayılma numarasına tepki-TEKRAR

İZMİR'de, başında taşıdığı simit tablasıyla yere düşüp, bayılma numarası yapan dolandırıcıların sayısı arttı. İzmirliler, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerleri seçen ve çok çalıştığını, bu yüzden bayıldığını belirtip, etrafına toplanan kalabalığın duygularını sömürerek para toplayan dolandırıcılara tepki gösterdi.

Daha önce İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda ortaya çıkan, yere düşüp bayılma numarası yapan simitçi görünümündeki dolandırıcılar, İzmir'de de kendilerini gösterdi. Özellikle Alsancak, Karşıyaka Çarşı gibi kalabalık semtlerde ortaya çıkan dolandırıcılar, önce başlarındaki simit dolu tezgahla birlikte yere düşüp bayılma numarası yapıyor. Daha sonra yavaşça ayılma taklidi yapan dolandırıcılar, çevresinde toplanan vatandaşlara ambulans çağrılmasına gerek olmadığını, çok çalıştığını ve bu yüzden fenalaştığını söylüyor. Etkilenen bazı vatandaşlar ise bu kişilere maddi destek veriyor. Bu dolandırıcılık yönteminden haberdar olan bazı vatandaşlar ise, bu duruma eleştiri getiriyor. İzmirliler, bu yolla vatandaşların duygularını sömürüp haksız kazanç elde edildiğini belirtip dikkatli olunmasını istiyor.

İLKİNDE PARA TOPLADI, İKİNCİ ANLAŞILINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan bu yöntemi uygulayan bir dolandırıcı, İzmir'in çeşitli yerlerinde performansını sergiledi. İlk olarak Basmane semtinde ortaya çıkan dolandırıcı, başında taşıdığı simit tezgahıyla biran da yere düşüp bayılma numarası yaptı. Sonrasında çevresinde toplanan vatandaşları ambulans çağırmamaları konusunda uyardı. Durumdan habersiz kendisine acıyanların verdiği paraları topladıktan sonra ise, yerden kalkıp uzaklaştı. Aynı kişi daha sonra Çankaya semtindeki tramvay durağı yakınlarında görülüp aynı numarayı yaptı. Ancak numara yaptığını anlayan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir vatandaş, bayılma numarası yapan kişinin kafasına hafif şiddetle vurup, "Kalk lan hadi kalk" şeklinde tepki gösterdi. Bir anda yerden kalkan dolandırıcı, "Kim vurdu ulan bana, ne vuruyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ İNSANLARIN DUYGULARINI SÖMÜRDÜ'

Vatandaşlardan Hüseyin Akkaya, sadece sahte simitçiler değil, çok sayıda dolandırıcı olduğunu belirterek, "Bu numarayı yapanları ben de gördüm. Kafede oturuyordum. Kafasındaki simit tezgahını atıp düşme numarası yaptı. Daha sonra kendisi ayağa kalktı ve hiçbir şey olmamış gibi insanların duygularıyla oynadı. Bizim üstümüze düşen görev, bu tür faaliyette bulan kişilere dikkat edip tespit etmek ve bunları ön plana çıkarmamız lazım. Artık sosyal medya var, bunları çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaşsak bile bir farkındalık yaratır" dedi.

'HERKESTEN 5'ER 10'AR TL TOPLADI'

Bir başka vatandaş Hakkı Demirkol, "Bir gün Çankaya'da gidiyordum. Önümde poşetle selpaklar döküldü ve hasta numarası yaptı. 'Ağabey yardım edin lütfen' dedi. Herkesten 5'er 10'ar TL topladı. Simit satıyor, düşüp simitleri döküyor ve insanlardan para topluyor. İnsanlar uyanık olsunlar. Hemen para vermek zorunda değiller. Ambulans çağıralım diyorsunuz. Size müdahale edip, 'Hayır çağırmayın' diyorlar. Herkes dikkatli olsun" diye konuştu.

Nuran Duman ise, "Numara ve oyun yapanlara kimse yardım etmesinler. Düştükleri yerde kalsınlar. Duygu sömürüsü yapıyorlar. O bizim acıdığımız, gerekirse ekmeğimizden kısıp sadaka verdiğimiz kişilerden milyarlar çıktı ve bunu televizyonlardan izledik. Herkes biraz daha hassas olsun" dedi.

Sahte simitçilerin bayılma numarasına tepki-TEKRAR

İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte simitçilerin bayılma numarasına tepki-TEKRAR - Son Dakika

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