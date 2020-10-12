"Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın" - Son Dakika

"Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın"

12.10.2020 10:49

"Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın" Sahte internet siteleri tatilinizi mahvedebilir Covid sürecinde sahte tatil siteleri çoğaldı İnternette "tatil çekilişi" görünce aldanmayın Otel rezervasyonu yaparken dikkat Turizmciler, bütçelerini sarsmayacak şekilde tatil...

"Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın"

Sahte internet siteleri tatilinizi mahvedebilir

Covid sürecinde sahte tatil siteleri çoğaldı

İnternette "tatil çekilişi" görünce aldanmayın

Otel rezervasyonu yaparken dikkat

ESKİŞEHİR - Turizmciler, bütçelerini sarsmayacak şekilde tatil yapmak için internet üzerinden otel rezervasyonu yapan vatandaşları "tatil dolandırıcılığı" konusunda uyardı.

Pandemi sürecinin; Türkiye'nin amiral gemisi olan ve bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizmi ciddi anlamda etkilediği belirtiliyor. Vatandaşların, yaşanan ekonomik zorlukların ardından tatil yapmak için ya imkan bulamadığı ya da bütçeyi düşük tutmak durumunda kaldığı ifade edilirken; fırsatçıların, otellerin sitelerini kopyalayarak sahte siteler açmaları insanların mağdur olmasına sebebiyet verdi. Müşterilerin yaşadığı sorunları dile getirdiği internet sitelerinin bu gibi şikayetlerle dolup taşması üzerine, tatil hizmeti satın alma konusunda yüz yüze alışverişler bu dönemde bir adım öne çıktı. Turizmciler, dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz yaz sezonunun kendileri için çok zorlu geçtiğini söylerken; satışların inanılmaz derecede azaldığını ve büyük zorluklar yaşadıklarını aktardılar.

"Bu siteler yüzünden tatil satın aldıktan sonra otelin kapısında kalabilirsiniz"

Eskişehir'de turizm işletmecisi Salih Er, Covid-19 sürecinde turizm ile ilgili sahte internet sitelerinin çoğaldığını ifade ederken, bunlara kanmamaları için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Pandemi sürecinde sahte sitelerinin çoğaldığını belirten Er konu hakkında, "Turizm sektöründe çok zorlu bir sezon geçirildi. Pandemi süreci ülkemizin amiral gemisi olan turizmi inanılmaz derecede etkiledi ve çok büyük zorluklar yaşattı. Bunu fırsat bilen bazı düzenbazlar sahte sitelere yöneldi. Sahte siteler bir otelin sitesini kopyalayarak satışlar yaptı. Bunlar insanlarda büyük sıkıntılara neden oldu. Bu yaşananlar internete olan güveni azalttı. Yüz yüze yapılan alışverişler bu dönemde bir adım daha öne çıktı. Düşünün bir rezervasyon yapıyorsunuz internetten ve otele gidiyorsunuz. Gittiğinizde elinizde bir rezervasyon belgesi var ama maalesef o otele sizin adınıza herhangi bir ödeme yapılmamış ve otelin kapısında kalıyorsunuz. Tabii ailecek oraya gittiğiniz için mecburen düzenimiz bozulmasın diye tekrar otele ödeme yaparak dava yoluna gidiyorsunuz. Dava yolunda da kolay kolay sonuç çıkmıyor açıkçası. Tüm bunlar sıkıntılara neden oldu. Daha sonra internet üzerinden tatil alışverişlerinde iadeler çok zor hale geldi, iadeler yapılamadı, telefonlar açılmadı, zor bir dönem geçti. Bunlar müşteriyi mağdur etti. Bu yüzden çok zorlu bir sezon geçti diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Sahte sitelere kart bilgileriniz vermeyin

Bu yıl insanların otelde kalmak yerine villa kiralamaya yöneldiklerini ifade eden Er, "Villa bu yıl revaçtaydı. İnsanlar otellere gitmek istemedi, villa kiralamalarında çok çeşitli siteler var. Yani bunun güvenilirliğini test etmek gerçekten çok zor. İnsanlar biraz daha uygun fiyatlı olsun diye bazı sitelere giriş yapıp kredi kartıyla ödemeler yapıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlık olarak teknoloji konusunda inanılmaz büyük adımlar attık, ama yine de bir sitenin güvenilir olup olmadığını tabii ki anlayamıyoruz. Fakat belli başlı ulusal siteler var. Bunlardan alışveriş yapmak elbette ki biraz daha avantajlı ama bu ulusal sitelerden yapılan alışverişlerde de sıkıntı çıktı. Zaten bu konu hakkında şikayetlerin dile getirildiği sitelere girip şikayetleri okuduğunuzda; alışveriş ulusal bazlı acentelerden yapılmış olsa bile, şikayetlerin yüzde 80'i internetten yapılan alışverişin iadesinin yapılmadığı yönünde. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurular yapılıyor. Tüketici Hakem Heyeti'nde olumlu sonuçlanan başvurular var, ama olumsuz sonuçlanan da var. Olumlu sonuç alanlar süreci uzatıp mahkemeye başvurmak istemiyor, iadeyi alamıyorlar. Bu yönde büyük bir mağduriyet var açıkçası. Bunun önüne geçilebilmesi için bakanlığın bir an önce bu konuyu ele alması gerekiyor tabii ki" diye belirtti.

"Yüz yüze alışverişte her zaman muhatap bulabiliyorsunuz"

Tecrübeli turizmci Salih Er, internet üzerinden ve ofislerden yapılan tatil rezervasyonları arasındaki farkları şöyle değerlendirdi:

"Öncelikle, fiyatlar yüz yüze alışverişte internete göre her zaman daha uygundur. İnternetten alışveriş yaptığınızda herhangi bir muhatap bulamıyorsunuz, ama yüz yüze alışverişte iş yerine geldiğinizde her zaman muhatabınız hazır. İade ve iptal konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten erken rezervasyonlarda son üç güne kadar iptal ve iade garantisi vardır. Bu, turizmde bir tabudur ve yıkılamaz. Diyelim siz ocak ayında bir rezervasyon yaptırdınız, ödemesini yaptınız ancak belirli sebeplerden dolayı tatile gidemeyeceksiniz. Son 72 saate kadar iptal ve iade garantiniz vardır. Sigorta ücretidir, iptal ücretidir, şöyle ücrettir gibi böyle ücretler yoktur. Böyle ücretler söz konusu değildir. İptal veya iade konusunda kaç para yatırdıysanız, o paranızı tekrar alırsınız. Bu konuda da vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz tabii ki."

Çekiliş görünce aldanmayın

Salih Er, son zamanlarda "ücretsiz tatil fırsatı kazandınız" gibi mesajların, sosyal medyada "tatil çekilişi" başlığıyla düzenlenen kampanyaların çoğaldığını ve insanların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcıların bu yöntemlere başvurduğunu belirtti. Er, bu konuda; "Bir de devre mülk meselesi var. İnsanlara telefonlar ediliyor. Sizi herhangi bir ilde, ilçede geziye davet ediyorlar. Buradan birkaç vatandaşımızı topluyorlar, atıyorum Yalova'ya veya herhangi bir tatil bölgesine götürüyorlar ve orada devre mülk tanıtımı yapıyorlar. Devre mülk tanıtımı yapıldıktan sonra da elbette ki o insanlar o anda bazen senetleri imzalamak zorunda bırakılıyorlar. Bunlar insanlara zarar veriyor. Bu tarz arama merkezlerinden aramalar gerçekleşiyor. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Bu ülkede hiçbir şey kolay kolay bedava verilmez. Hiçbir zaman kredi kartı numaranızı, kartınızın fotoğrafını hiç kimseye göndermeyin" uyarılarında bulunarak sözlerini bitirdi.

Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın
Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın
Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın
Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın

Turizmciler, İnternet, Asker, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sahte siteden tatil satın aldıktan sonra otel kapısında kalmayın' - Son Dakika

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