Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın - Son Dakika

Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın

06.04.2021 20:46

Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın Aşılanma sonrası tatil talebinde artış var Eskişehir'deki turizm acente işletmecisi Salih Er, yaz dönemi yaklaştıkça artan sahte internet sitelerinin, ucuz fiyatlara rezervasyon satışı yapıyor olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın

Aşılanma sonrası tatil talebinde artış var

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki turizm acente işletmecisi Salih Er, yaz dönemi yaklaştıkça artan sahte internet sitelerinin, ucuz fiyatlara rezervasyon satışı yapıyor olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Tatil yapmak için yaz aylarını iple çeken vatandaşların aşılanmayla birlikte taleplerinin arttığını söyleyen Salih Er, Korona virüs (Coivd-19) salgınının Türkiye ekonomisine döviz kazancı sağlayan turizm sektörünü derinden etkilediğini hatırlattı. Er, TÜRSAB belgesi olmayan işletmelerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Otellerin denetimlerine devam ettiği sürece yurtdışı rezervasyonlarının her geçen gün artacağı ve bu artışın fiyatları da yükselteceğini aktaran Er, Covid-19'da üçüncü dalganın kapıda olmasına karşın evde bulunan vatandaşların da artık sıkıldığını dile getirdi. Covid-19 salgını gölgesi altında ikinci sezonunu geçirecek olan turizm sektörünün bu yılda bu şekilde devam etmesinden dolayı inanılmaz derecede bir korkularını olduğunu söyleyen Salih Er, aşılanmayla birlikte biraz olsun yüzlerinin gülmeye başladığını belirtti. Salih Er, "Aşılanmanın Ocak- Şubat ayından itibaren başlamasıyla birlikte o aylardan itibaren rezervasyonlarda yüzde 30-40 artış var. Otellerin özellikle mayıs ayında Ramazan Bayramı ile birlikte stoklar gelmeye başladı. Otel doluluk oranları artmaya başladı. Bunlar tabii ki güzel şeyler, inşallah böyle devam etmesini umut ediyoruz" dedi.

Kapıda kalmayın

Son yıllarda artan sahte turizm şirketlerine dikkat edilmesi gerektiğinin vurgulayan Salih Er, otel kapısında kalmamak için şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

"Bu aralar sanal ticaretin yoğun olduğu şu dönemde kopyalanmış sitelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. TURSAB belgesi olmayan bir siteden kesinlikle tatil rezervasyonu yaptırmayınız. Daha da emin olmak için TURSAB'ın sitesindeki QR kod ile siteyi karşılaştırabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda bu olaylar çok yaşandı. İnsanlar belli ücretler ödeyerek rahatlamak için gidecekleri tatil, maalesef otel kapılarında kalarak zehir oluyor. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor."

Öte yandan Ramazan bayramının da yaklaşması ve mayıs ayıyla beraber otellerin doluluk oranlarının arttığını ve rezervasyon taleplerinde yüzde 30 ila yüzde 40 oranında artış olduğunu belirtildi.

Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın
Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın
Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın
Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın

Eskişehir, Salih Er, Turizm, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sahte sitelere dikkat: Otel kapısında kalmayın - Son Dakika Ekonomi


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