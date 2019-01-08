Son Dakika Haberleri: Sahte Sosyal Medya Hesabı Hakkında Suç Duyurusu

Sahte Sosyal Medya Hesabı Hakkında Suç Duyurusu

2 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi, adına sosyal paylaşım sitesinden sahte hesap açılarak tanıdıklarından para istendiği ve kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sahte Sosyal Medya Hesabı Hakkında Suç Duyurusu, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi, adına sosyal paylaşım sitesinden sahte hesap açılarak tanıdıklarından para istendiği ve kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İlçede ikamet eden ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan Ersin Yılmaz adına bir süre önce sosyal paylaşım sitesinden sahte hesap açıldı.


Açılan hesaptan 15 kişiye mesaj atılarak hakaret edildiği ve para istendiğini öğrenen Yılmaz, eşiyle Alaplı Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.


Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün önce sosyal paylaşım sitesinde adına sahte hesap açıldığını, bazı kişilere argo konuşulduğu ve para istendiğini söyledi.


Bir akrabası vasıtasıyla olayı öğrendiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:


"Üç gün önce kim açtıysa benim adıma sosyal paylaşım sitesinden sahte hesap açmışlar. Benim tanımadığım kişilere ve eşimin ailesine ağza alınmayacak hakaretler ve argo kelimeler yazılmış. Mesaj atılan kişiler beni arayarak tehdit ve hakaret ediyorlar. Evde üç gündür bu olaylardan dolayı huzurum kalmadı. Benim suçum nedir? Hesabı kapattırmak için girişimlerde bulundum ama sonuçsuz kaldı. Ben de adliyede suç duyusunda bulundum. Bunu kim yaptıysa bir an önce bulunmasını istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Türkiye, Zonguldak, Alaplı, Güncel
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