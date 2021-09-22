Sahte sosyal medya hesabından bakan ve AK Parti yöneticilerine hakaretten dava açılan eski savcı suçlamayı kabul etmedi - Son Dakika

Sahte sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hakaret ettiği iddia edilen eski Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ilk kez katılarak ifade verip suçlamaları kabul etmezken, duruşma savcısı cezalandırılmasına talep etti.

Sahte sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hakaret ettiği iddia edilen Ö.M.G. hakkında dava açılmış ve meslekten ihraç edilmişti. "@HOHMUSTESARI" rumuzlu sosyal medya hesabı üzerinden bakanlara, milletvekillerini ve AK Parti yöneticilerine hakaret dolu yazılar yazılması üzerine başlatılan soruşturmada teknik incelemeler sonucunda, söz konusu hesabı Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin kullandığı tespit edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi. Savcı Ö.M.G. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de dava açıldı. HSK 2. Daire, Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilmesine hükmetti.

6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ö.M.G.'nin 3 Mayıs'ta görülmesi beklenilen davanın ilk duruşması 17 günlük tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı adliyede sadece tutuklu davaların görülmesi üzerine 21 Haziran'a ertelenmişti. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Haziran'da görülen davanın ilk duruşmasına eski savcı Ö.M.G. katılmamıştı.

Bugün görülen davanın ikinci duruşması basına kapalı olarak yapıldı. Berat Albayrak'ın avukatı duruşmada hazır bulunurken yargılandığı mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan ve hakkında kamu grevlisine hareket ve iftira suçundan dava açılan Ö.M.G. duruşmada hazır bulundu. Ö.M.G., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendini savundu. Savcı dava ile ilgili mütalaasını açıklayarak Ö.M.G. hakkında 'iftira' suçundan yasal unsurlar oluşmadığından beraatini, 'kamu görevlisine zincirleme hakaretten' cezalandırılması talep etti.

Duruşma karar verilmek üzere 10 Kasım tarihine ertelendi. - SAMSUN