Sahte subay tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte subay tutuklandı - Son Dakika

Sahte subay tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta giydiği üsteğmen üniformasıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta giydiği üsteğmen üniformasıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık timleri, ihbar üzerine üzerinde subay kıyafeti olan bir kişiyi takibe aldı. Azerbaycan Bulvarında gözaltına alınan 29 yaşındaki Turgay A'nın lüks evine operasyon yapan polis, dairede rütbeleri takılmış asker üniforması ile kurusıkı tabanca ele geçirdi. Hırsızlıktan suç kaydı olan Turgay A, asker üniforması ile dolaşarak tanıştığı 2'si kadın 5 kişiyi borç para isteme ve iş bulma vaadiyle 12 bin TL dolandırdığı öğrenildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan Turgay A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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