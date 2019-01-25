Son Dakika Haberleri: Sahte Şüphesiyle Açık Atırımdaki Hitler'in Üç Tablosuna El Konuldu

Sahte Şüphesiyle Açık Atırımdaki Hitler'in Üç Tablosuna El Konuldu

2 saat önce

BERLİN'in Pankow semtindeki Kloss binasında yapılan açık artırımla satılmak istenen sulu boya çalışması olan tabloların üzerinde A. Hitler imzası var. Tabloların Hitler tarafından 1910 ile 1911 yılları arasında yapıldığı ileri sürülüyor.

Sahte Şüphesiyle Açık Atırımdaki Hitler'in Üç Tablosuna El Konuldu, System.String[]
BERLİN'in Pankow semtindeki Kloss binasında yapılan açık artırımla satılmak istenen sulu boya çalışması olan tabloların üzerinde A. Hitler imzası var. Tabloların Hitler tarafından 1910 ile 1911 yılları arasında yapıldığı ileri sürülüyor. Açık artırıma Almanya dışından da alıcılar telefonla katıldı. 4 bin Euro'dan satışa çıkarılan tablolar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Rusya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde alıcılar tabloları yüksek bedeller karşılığı satın almak için fiyat artırdı. Ancak hiçbir tablo satılamadan polis, tabloların sahte olabilecği şüphesiyle baskın düzenledi.

İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Açık artırımın yapıldığı Kloss binasını basan polis, üç tabloya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tabloların gerçek olup olmadığı araştırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Berlin Polis Sözcüsü Patricia Bremer, "İnternet sayfamızdan sahte tabloların satılacağı ihbarı yapıldı. İhbar değerlendirildi. Tabloların gerçek olup olmadığı şüphesi var" dedi. Berlin Kriminal Dairesi, el konan tablolar üzerinde inceleme yapacak, sulu boya tabloların gerçek olup olmadığını inceleyecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:58 

Polis, Berlin, Adolf Hitler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten Kaçan Sürücü "Bizde Bir Şey Yok" Dedi, Kız Arkadaşı Alkollü Olduğu İçin Kaçtığını Söyledi 35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada

Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:11:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Şüphesiyle Açık Atırımdaki Hitler'in Üç Tablosuna El Konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]