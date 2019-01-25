Sahte Şüphesiyle Açık Atırımdaki Hitler'in Üç Tablosuna El Konuldu

BERLİN'in Pankow semtindeki Kloss binasında yapılan açık artırımla satılmak istenen sulu boya çalışması olan tabloların üzerinde A. Hitler
imzası var. Tabloların Hitler tarafından 1910 ile 1911 yılları arasında yapıldığı ileri sürülüyor. Açık artırıma Almanya
dışından da alıcılar telefonla katıldı. 4 bin Euro'dan satışa çıkarılan tablolar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Rusya
, İngiltere
ve İskandinav ülkelerinde alıcılar tabloları yüksek bedeller karşılığı satın almak için fiyat artırdı. Ancak hiçbir tablo satılamadan polis, tabloların sahte olabilecği şüphesiyle baskın düzenledi.
İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ
Açık artırımın yapıldığı Kloss binasını basan polis, üç tabloya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tabloların gerçek olup olmadığı araştırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Berlin Polis
Sözcüsü Patricia Bremer, "İnternet sayfamızdan sahte tabloların satılacağı ihbarı yapıldı. İhbar değerlendirildi. Tabloların gerçek olup olmadığı şüphesi var" dedi. Berlin Kriminal Dairesi, el konan tablolar üzerinde inceleme yapacak, sulu boya tabloların gerçek olup olmadığını inceleyecek.