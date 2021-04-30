Sahte tapu ile 25 milyon TL'lik villaları satmaya çalıştılar - Son Dakika

Sahte tapu ile 25 milyon TL'lik villaları satmaya çalıştılar
30.04.2021 00:57
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte tapu senedi ile üç villayı satmaya çalışan şebeke Muğla Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte tapu senedi ile üç villayı satmaya çalışan şebeke Muğla Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alandı.
Edinilen bilgiye göre, sahte tapu senedi ile piyasa değeri 25 milyon TL olan üç villayı satmak için alıcılardan 5 milyon 25 bin TL parayı yapılan banka hesaplarına transfer yolu ile aktardı. Alıcıların şüphelenmesi üzerine Bodrum KOM ekipleri devreye girdi.
O.K, A.S ve A.Ş isimli şüpheliler 'Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekler. - MUĞLA
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