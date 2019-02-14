Sahte Tarihi Eser Satan 3 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitapları yüksek fiyata satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 3 kişi olduğu bilgisine ulaştı. İlçe merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda biri papirus içerisinde, diğeri ise ahşap kutu içerisinde 2 adet deri el yazması kitap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., İ.G. ve Suriye
uyruklu A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:42 Kaynak: İHA
Şeyma Subaşı'nın Kitap Çıkaracağını Duyan Demet Akalın'dan İlginç Tepki
Kitap Çıkarmaya Hazırlanan Şeyma Subaşı, Sosyal Medyanın Diline Düştü
Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur
Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı