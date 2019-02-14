Son Dakika Haberleri: Sahte Tarihi Eser Satan 3 Kişi Yakalandı

Sahte Tarihi Eser Satan 3 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Sahte Tarihi Eser Satan 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitapları yüksek fiyata satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 3 kişi olduğu bilgisine ulaştı. İlçe merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda biri papirus içerisinde, diğeri ise ahşap kutu içerisinde 2 adet deri el yazması kitap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., İ.G. ve Suriye uyruklu A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:42 Kaynak: İHA

Akçakale, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şeyma Subaşı'nın Kitap Çıkaracağını Duyan Demet Akalın'dan İlginç Tepki Kitap Çıkarmaya Hazırlanan Şeyma Subaşı, Sosyal Medyanın Diline Düştü

Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:47:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Tarihi Eser Satan 3 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]