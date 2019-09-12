Son Dakika Haberleri: Sahte tarım ilacı üretilen depoya operasyon
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Sahte tarım ilacı üretilen depoya operasyon

17 dakika önce

Antalya'da sahte tarım ilacı üretilen depoya düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Sahte tarım ilacı üretilen depoya operasyon, System.String[]

Antalya'da sahte tarım ilacı üretilen depoya düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte tarım ilacı üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine hareket geçti.

Kömürcüler Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda paketlenmemiş 7 ton tarım ilacı, satışa hazır bekletilen 3 bin 600 paket tarım ilacı ve ilaç yapmakta kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi.

Depoda çalıştığı tespit edilen Suriyeli 11 kişi, "insan hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İş yeri sahibi B.T'nin arandığı bildirildi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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