Sahte tbmm araç giriş kartıyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte tbmm araç giriş kartıyla yakalandı - Son Dakika

Sahte tbmm araç giriş kartıyla yakalandı

6 saat önce

Maslak'ta uygulama yapan ekipler şüphelendikleri çakarlı bir aracı durdurdu.

Maslak'ta uygulama yapan ekipler şüphelendikleri çakarlı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan TBMM araç giriş kartı ve araç görevlendirme belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, belgeyi temin ettiği kişi aranıyor.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Salı günü Sarıyer, Maslak'ta bir alışveriş merkezinin önünde uygulama yapıyordu. Ekipler, çakarlı bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç sürücüsü Enes Ö.(25) polis ekiplerine, 'milletvekili' sıfatıyla imzalanmış 'TBMM araç giriş kartı' ve 'araç görevlendirilme' belgesi gösterdi. Bunun üzerine belgelerin sorgulamasını yapan ekipler evrakların meclisten verilmediğini belirledi. Şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramalarda ise Mustafa E. adına düzenlenmiş polis kimlik kartı fotokopisi ele geçirildi. Şüpheli, ekiplere gösterdiği evrakların sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin ifadesinde belgeleri kendisini polis olarak tanıtan Yasin isimli bir kişiden 7 bin 500 lira karşılığında aldığı öğrendi. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Yasin S.(35) isimli şüphelinin Fatih, Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Yasin S. evde bulunamazken, evde yapılan aramalarda, Meclis idari amiri sıfatıyla imzalanmış ve 5 araç için düzenlenmiş TBMM araç giriş kartı, araç görevlendirme belgesi ve dağıtım listesi belgesi, Meclis idari amiri sıfatıyla imzalanmış T.C. Cumhurbaşkanlığı fors kartı ele geçirildi.

Yasin S.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüpheli Enes Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Enes Ö. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte tbmm araç giriş kartıyla yakalandı

Milletvekili, Maslak, Polis, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:19 Kaynak: DHA
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