Son Dakika Haberleri: Sahte Türk Lirası, ABD Doları ve Irak Dinarı Basan Çeteye Suçüstü

Sahte Türk Lirası, ABD Doları ve Irak Dinarı Basan Çeteye Suçüstü

51 dakika önce

Gaziantep'te bir iş yerinde sahte para basarak Şanlıurfa ve çevre illerde piyasaya süren 5 kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Sahte Türk Lirası, ABD Doları ve Irak Dinarı Basan Çeteye Suçüstü, System.String[]
Gaziantep'te bir iş yerinde sahte para basarak Şanlıurfa ve çevre illerde piyasaya süren 5 kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'teki bir iş yerinde sahte para basıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, çok sayıda TL baskısında kullanılan kalıp, soğuk mühür, hologram, ABD doları, Irak dinarı baskı kalıbı, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf kesme makinesi ve toz boya baskı makinesi ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli şahısların sahte para yanında yeni kimlik kartı, sürücü belgesi ve polis tanıtım kartları gibi her türlü resmi belgenin sahtesini yaptıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslardan A.Ç.'nın sahte kimlik taşımak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, başkasına ait banka ve kredi kartlarının kullanılması, tehdit ve sahtecilik suçlarından toplam 19 adet suç kaydının olduğu ve 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasının adından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenan Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı

Marketin Şarküteri Dolabında Fare Görüldü Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:27:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Türk Lirası, ABD Doları ve Irak Dinarı Basan Çeteye Suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]