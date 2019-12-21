Sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde yapılan operasyonlarda bin 272 kilo sahte nargile tütünü ile bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, sahte sigara ve sahte nargile tütünü bulunan iki adresi tespit etti. Yıldız Mahallesi'nde yapılan operasyonda, bin 272 kilo sahte nargile tütünü ele geçirilirken, şüpheliler S.A. ve Y.M.H gözaltına alındı. Konak 572 Sokak'ta bulunan depoya yapılan baskında ise bin 970 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgisi A.A. gözaltına alındı.