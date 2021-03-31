Sahte Twitter hesabı Bergüzar Korel'in kabusu oldu! - Son Dakika

Sahte Twitter hesabı Bergüzar Korel'in kabusu oldu!

31.03.2021 16:08
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Bergüzar Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter'da paylaşım yapanlardan şikayetçi oldu.

Bergüzar Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter'da paylaşım yapanlardan şikayetçi oldu. Korel'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, ünlü sanatçının tanınırlığı nedeniyle ismi ve fotoğraflarının bilgisi ve rızası dışında çeşitli dijital platformlarda kullanıldığı ifade edildi. Kötü niyetli kişilerce açılan hesaplardan suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı belirtilerek Korel'in sadece Instagram hesabı olduğu ve başka herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığının altı çizildi.

TWITTER'A ŞİKAYETTE BULUNDU

Korel'in 2020 yılı yaz aylarında kendisine gönderilen çeşitli mesajlarla Twitter'da ismi ve fotoğrafı kullanılarak açılmış bir profil ve bu profilden çeşitli paylaşımlar yapıldığını öğrendiği anlatıldı. @BerguzarOficial kullanıcı ismiyle açılan ve Korel'in fotoğrafının profil resmi olduğu hesaptan kamuoyunu meşgul eden konularda paylaşım yapılması nedeniyle rahatsızlık duyan Bergüzar Korel'in söz konusu hesabı Twitter'a şikayet ettiği, ancak profilin kapatılmadığı vurgulandı. Bunun üzerine Korel'in 21 Ağustos 2020'de Instagram'daki resmi hesabından herhangi bir Twitter hesabı bulunmadığını ve kendi ismi ve fotoğrafını kullanarak yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istediği de dilekçede yer verildi.

SAVCILIKÇA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Instagram'daki açıklamaya rağmen savcılıkça, söz konusu Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle soruşturma açıldığı ve Korel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi. Dilekçede, "Oysa bahse konu Twitter hesabından yapılan paylaşımın, TCK'nin 216. Maddesi uyarınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu oluşturduğundan bahisle yürütülmekte olan soruşturma kapsamında failin müvekkilimiz olmadığı, paylaşımı yapan hesabın sahte hesap olduğu, gerçek failin Korel'in adını ve fotoğrafını kullanarak suçtan kurtulmaya yönelik hareket eden üçüncü bir kişi olduğu çok açıktır" denildi.

Dilekçede, Bergüzar Korel'in ismi ve fotoğrafı kullanılarak sosyal medya platformu Twitter'da profil oluşturan ve bu profil üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunan kişi veya kişilerin tespit edilmesi istendi. Tespit edilecek şüpheliler hakkında "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" ve "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından dava açılarak cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca Korel'in şikayetiyle ilgili soruşturmanın, sahte hesap nedeniyle Korel hakkında yürütülen soruşturmayla birleştirilmesi de talep edildi.

HESAP ADI ÖZGÜ NAMAL OLARAK DEĞİŞTİRİLİP ASKIYA ALINDI

Öte yandan dilekçede, @BerguzarOficial hesabının, 2020 yılı ekim ayında yine oyuncu olan Özgü Namal adıyla değiştirildiği de belirtilerek bu hesabın muhtemelen diğer kullanıcıların da şikayetiyle askıya alındığı kaydedildi.

Sahte Twitter hesabı Bergüzar Korel'in kabusu oldu!

Bergüzar Korel, Instagram, Twitter, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sahte Twitter hesabı Bergüzar Korel'in kabusu oldu! - Son Dakika Magazin


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