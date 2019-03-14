Son Dakika Haberleri: Sahte ve Ayarı Düşürülmüş Altınları Piyasaya Süren 43 Kişi Tutuklandı

Sahte ve Ayarı Düşürülmüş Altınları Piyasaya Süren 43 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

PİYASAYA sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.

Sahte ve Ayarı Düşürülmüş Altınları Piyasaya Süren 43 Kişi Tutuklandı, System.String[]
PİYASAYA sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart'ta İstanbul merkezli 11 ilde düzenlediği operasyonda piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın sürdüğü iddia edilen 125 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da yaşayan şüphelilerin ev ve işyerinin de bulunduğu 146 adrese yapılan  baskında 94 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 94 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemler tamamlanarak 11 Mart'ta adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 43'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 51 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Operasyon kapsamında ekiplerin yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde gramı düşürülmüş ve sahte altınları bulması görüntülere yansıdı. Öte yandan operasyon kapsamında ele geçirilen ayarı düşürülmüş ve sahte altınların yanı sıra şüphelilerin sahte altınların içerisine koyduğu bakır ve gümüş plakalar basın mensuplarına gösterildi.

GÜVENİLİR KUYUMCULARDAN ALIŞ VERİŞ YAPILMALI

Polis ekipleri vatandaşların sahte ve ayarı düşürülmüş altına karışı dikkatli olması uyarısında bulunurken, altın satın alırken ve bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeleri uyarısında bulundular.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:14 Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel
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