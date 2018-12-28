Sahte ve Kaçak İçki Denetimleri
18 dakika önce
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka'daki eğlence merkezlerinde sahte ve kaçak içki denetimi yaptı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka
'daki eğlence merkezlerinde sahte ve kaçak içki denetimi yaptı.
Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi gümrük kaçağı ve sahte içki satışına karşı Karşıyaka'da bazı iş yerlerine eş zamanlı denetim yaptı.
Yaklaşık 30 eğlence merkezinde yapılan denetimler sonucu 5 litre sahte rakı ve 5 litre sahte viski ele geçirildi.
İş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı.
Tütün ve Alkol Ticareti Yetki Belgesi olmadığı ve kapalı alanda sigara yasağının ihlal edildiği tespit edilen 2 iş yeri içinde idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:32 Kaynak: AA
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