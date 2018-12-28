Sahte ve Kaçak İçki Denetimleri

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Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı