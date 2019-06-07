Sahte vekaletnameyle daire satışı yapan 2 şüpheliye operasyon kamerada
59 dakika önce
ZEYTİNBURNU Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışı yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:58 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışı yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışının yapıldığı bilgisi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 31 Mayıs günü yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu Tuerxun H.(34) suç üstü, diğer şüpheli Wusman A.(30) de yine aynı gün yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisin şüphelileri suçüstü yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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