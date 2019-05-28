Son Dakika Haberleri: Sahte vize operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi
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Sahte vize operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Sahte vize operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi(Tür: Ankara)

Sahte vize operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi
(Tür: Ankara)
Sahte vize operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:41 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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