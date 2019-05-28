Sahte vize operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi
1 saat önce
Sahte vize operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:41 Kaynak: DHA
Sahte vize operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheli, adliyeye sevk edildi
(Tür: Ankara)
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