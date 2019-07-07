Son Dakika Haberleri: Sahte vizeden 4 bin kişi yakalandı
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Sahte vizeden 4 bin kişi yakalandı

38 dakika önce

DOLANDIRICILARIN, Almanya'nın, Avrupa ve başka ülkelerdeki temsilciliklerinden yanlış bilgi ve belgelerle vize aldığı saptandı.

Sahte vizeden 4 bin kişi yakalandı, System.String[]
DOLANDIRICILARIN, Almanya'nın, Avrupa ve başka ülkelerdeki temsilciliklerinden yanlış bilgi ve belgelerle vize aldığı saptandı. Bunlar arasından 808 kişi giriş yaparken sınırda yakalandı ve doğrudan kendi ülkelerine geri gönderildi. Sahte bilgi ve belgelerle vize alanların büyük çoğunluğunun İran vatandaşı, Türkiye, Rusya ve Irak göçmenleri olduğu belirtildi. Bu kişilerin turistik seyahat vizesi aldığı, ancak çok sayıda bagaj ve eşyayla giriş yapmak istedikleri dikkati çekti. Sahte yollarla Alman vizesi alanların bu yılın ilk beş ayında da yüzde 15 artış gösterdiği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:37 
Almanya, Avrupa, İran, Güncel
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