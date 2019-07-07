Sahte vizeden 4 bin kişi yakalandı
38 dakika önce
DOLANDIRICILARIN, Almanya'nın, Avrupa ve başka ülkelerdeki temsilciliklerinden yanlış bilgi ve belgelerle vize aldığı saptandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:37
DOLANDIRICILARIN, Almanya
'nın, Avrupa
ve başka ülkelerdeki temsilciliklerinden yanlış bilgi ve belgelerle vize aldığı saptandı. Bunlar arasından 808 kişi giriş yaparken sınırda yakalandı ve doğrudan kendi ülkelerine geri gönderildi. Sahte bilgi ve belgelerle vize alanların büyük çoğunluğunun İran
vatandaşı, Türkiye
, Rusya
ve Irak
göçmenleri olduğu belirtildi. Bu kişilerin turistik seyahat vizesi aldığı, ancak çok sayıda bagaj ve eşyayla giriş yapmak istedikleri dikkati çekti. Sahte yollarla Alman vizesi alanların bu yılın ilk beş ayında da yüzde 15 artış gösterdiği belirtildi.
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