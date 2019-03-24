Sahte Yetkili Servis Tuzağı
26 dakika önce
Eskişehir'de televizyonu bozulan bir şahıs, internette üst sıralarda bulduğu ve telefonla aradığı bir sahte yetkili servise dolandırıldı.
Eskişehir
'de televizyonu bozulan bir şahıs, internette üst sıralarda bulduğu ve telefonla aradığı bir sahte yetkili servise dolandırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesinde ikamet eden S.O. isimli şahıs, televizyonunun bozulması üzerine internetten yetkili servis numaralarını araştırdı. Kendi televizyon markasına ait olduğunu düşündüğü ve aramalarda üst sıralarda yer alan yetkili servis numarasını arayan şahıs, karşısındaki kişiye durumu anlattı. Kendisinin servisçi olduğunu ve servis dükkanının bulunduğunu belirten dolandırıcı, 150 lira ve televizyonu alarak götürdü. 71 yaşındaki televizyon sahibi, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:45 Kaynak: İHA
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