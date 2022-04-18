Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama

18.04.2022 16:27
Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama

Denizli'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde görevliler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda cep telefonu ve aksesuar ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde görevliler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda cep telefonu ve aksesuar ele geçirildi. Ayrıca silah kaçakçılığından 2 kişi, eşya kaçaklığından ise 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'de kaçakçılıkla mücadele suçlarında görevliler tarafından 11 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde eşya kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 22 adet kaçak cep telefonu ve 325 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ve 101 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 6 şahıs tutuklandı

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranan, hakkında yakalama emri bulunan, şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "Özel Belgede Sahtecilik" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama
Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama
Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama

YORUMLAR
500
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama Osmaniye'de DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:57 Bu kadarı da pes! Dilenci, kendini arabanın önüne atarak bayılma numarası yaptı
15:55 Emekli işçi kendi gazını üretiyor! 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:33:42. #1.13#
SON DAKİKA: Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement