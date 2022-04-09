SAHUR SONRASI BALONLA GÖKYÜZÜNDE FRİGYA TURU - Son Dakika
Üye Girişi

SAHUR SONRASI BALONLA GÖKYÜZÜNDE FRİGYA TURU

09.04.2022 13:32

AFYONKARAHİSAR'daki tarihi Frig Vadisi'nde tatilciler, sahur sonrasınd günün ilk saatlerinde sıcak hava balonlarıyla Emre Gölü'nü gökyüzünden izledi.

AFYONKARAHİSAR'daki tarihi Frig Vadisi'nde tatilciler, sahur sonrasınd günün ilk saatlerinde sıcak hava balonlarıyla Emre Gölü'nü gökyüzünden izledi.

İhsaniye ilçesine bağlı Emre Gölü'nde, sahurdan sonra günün ilk saattlerinde havalanan balonlarla tatilciler Frigya'nın manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı yakaladı. Emre Gölü ile vadide tur atan balonlarda turistler, eğlenceli anlar yaşadı.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Frigya'nın eşsiz manzarasının gökyüzünden izlenebildiğini balon turlarına ilginin arttığını dile getirdi. Koyuncu, Ramazan ayında sahurdan sonraya denk gelen balon uçuşları artarak devam ediyor. Bölgeye gelen yerli, yabancı turistlerin balon turuna ilgisi arttı. Geçen sene sıcak hava balonu uçuşları, Frigya için deneme süreciydi. Bu yılki uçuş sayısını 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor AFYONKARAHİSAR - Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor Frig Vadisi'nde sahurdan sonra balon keyfi Frig Vadisi'nde sahurdan sonra balon keyfi ENGELLİ ÇOCUKLAR ZIRHLI ARAÇLARLA ŞEHİR TURU ATTI ENGELLİ ÇOCUKLAR ZIRHLI ARAÇLARLA ŞEHİR TURU ATTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHUR SONRASI BALONLA GÖKYÜZÜNDE FRİGYA TURU - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü
13:19 Zaman ikisine de yaramamış: Sneijder ve Kairus bildiğiniz gibi değil
13:10 Mansur Yavaş'ın adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu'nun cevabı aynı: 6'lı masa kırmızı çizgimiz, birlikte karar vereceğiz!
13:09 Matine Film'in sahibi Onur Yaprakçı: Sinema bence kumardır
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: SAHUR SONRASI BALONLA GÖKYÜZÜNDE FRİGYA TURU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement