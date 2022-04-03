25 yaşındaki genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

25 yaşındaki genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı

ANTALYA Antalya'da sahur vakti cinayete kurban giden 25 yaşındaki genci öldüren şahsı saklamak istediği belirlenen 2 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler bulundukları araçtan indirilerek gözaltına alındı. Şahısların araç aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manavgat Sarılar Mahallesi Oymapınar Yolu üzerinde dün 25 yaşındaki Selim İyiol, silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Manavgat Oymapınar yolu, Manavgat Şelalesine 500 metre mesafede Sarılar Mahallesi Karayolları Kümeevleri mevkiinde Selim İyiol isimli genç tabanca ile vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerinin cinayet şüphelilerini büyük ölçüde belirlediği, yakalanmaları için çalışma başlattıkları bildirildi. Oymapınar yolu üzerinde Sarılar hudutlarındaki eski muayene istasyonu önünde meydana gelen olayla yaşamını yitiren Selim İyiol'un başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi.

"Faili saklamak isteyen 2 kişi yakalandı"

Fail, D. Ç. isimli şahsın saklanmasına yardım edeceği bilgisi alınan 9 suç kaydı bulunan B. E. ve 15 suç kaydı bulunan A. Ö. isimli şahıslar Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan araç aramasında; 18 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram skunk uyuşturucu maddesi, 29 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.