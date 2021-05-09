Sahur vakti çarşıdan geçen koyun sürüsü şaşırttı - Son Dakika

Sahur vakti çarşıdan geçen koyun sürüsü şaşırttı

IĞDIR - Iğdır'da gün içerisinde araç yoğunluğunun yaşandığı caddede sahur vakti koyun sürüsünün geçtiğini gören bir vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Iğdır'da önceki gece yaylalara gittiği tahmin edilen bir koyun sürüsünün sahur vaktinde Iğdır'ın en işlek yerlerinden biri olan Bellona Kavşağı'ndan geçmesi bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş yaşadığı şaşkınlığı ise gizleyemedi. Sürünün çarşıdan geçtiği andaki görüntülerini çeken kişi o anları esprili bir dille yorumladı:

"Iğdır'da sahur vaktinde Ramazan davulu yok artık. Koyunlar geçiş yapıyor. Bu koyunların sesine kuzuların sesine insanlar sahura uyanıyor. Burası Iğdır Bellona Kavşağı.