Sahur vakti çıkan yangın korkuttu
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Trabzon'un Araklı ilçesinde sahur vakti çıkan yangın korkuttu.
Trabzon'un Araklı ilçesinde sahur vakti çıkan yangın korkuttu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:15 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yolgören Mahallesi Sırt mevkiinde Dursun Ali Kol'a ait evde sahur vakti bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın sonucu ev kullanılamaz hala gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangının çevredeki evlere sıçrama tehlikesi sebebi ile çevredeki evlerde korku dolu anlar yaşandı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
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