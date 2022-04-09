Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

09.04.2022 09:29
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahur vakti 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahur vakti 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Olay, sahur vakti Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı sokakta meydana geldi. 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Murat D.(36), elindeki bıçakla yabancı uyruklu D.E'yi (34) karnından yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırıp, kavgayı sonlandırdı. Karnından bıçakla yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 1 şüpheli yakalayarak gözaltına aldılar.

Gözaltına alınan Murat D., "Beni öldürüyorlardı. Kendimi korudum" diye seslendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

YORUMLAR
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Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, 'Beni öldürüyorlardı kendimi korudum' dedi Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, 'Beni öldürüyorlardı kendimi korudum' dedi Polisi 'Bıçaklı kavga var' diye çağırdılar, pasta üflettiler Polisi 'Bıçaklı kavga var' diye çağırdılar, pasta üflettiler

İnegöl, Polis, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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