Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından haber alınamıyor
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gece sabaha karşı sahur vaktinde kaybolan 68 yaşındaki kadından haber alınamıyor.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
'ın Çorlu
ilçesinde önceki gece sabaha karşı sahur vaktinde kaybolan 68 yaşındaki kadından haber alınamıyor.
Çorlu'nun Şahpaz Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nursen Arda önceki gece sahur yemeğini yemek için uyandı. Nursen Arda'yı en son sahur saatinde gören yakınları bir daha kendisinden haber alamadı. Kaybolduğunda üzerinde siyah pantolon, koyu yeşil uzun kollu bluz ve koyu renk başörtüsü bulunan kadının ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kaybolan kadını görenlerin jandarmaya ya da 0541 383 65 29 numaralı telefona bilgi vermeleri istendi. - TEKİRDAĞ
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