Son Dakika Haberleri: Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından haber alınamıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından haber alınamıyor

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gece sabaha karşı sahur vaktinde kaybolan 68 yaşındaki kadından haber alınamıyor.

Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından haber alınamıyor, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gece sabaha karşı sahur vaktinde kaybolan 68 yaşındaki kadından haber alınamıyor.

Çorlu'nun Şahpaz Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nursen Arda önceki gece sahur yemeğini yemek için uyandı. Nursen Arda'yı en son sahur saatinde gören yakınları bir daha kendisinden haber alamadı. Kaybolduğunda üzerinde siyah pantolon, koyu yeşil uzun kollu bluz ve koyu renk başörtüsü bulunan kadının ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kaybolan kadını görenlerin jandarmaya ya da 0541 383 65 29 numaralı telefona bilgi vermeleri istendi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi! Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:38:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahur vakti kaybolan yaşlı kadından haber alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]