Sahur vakti kumar oynayan 9 kişiye 39 bin 375 lira ceza kesildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, kumar oynanan bir eve sahur vakti baskın düzenleyen polis, 9 kişiye toplam 39 bin 375 TL para cezası kesti.

Çan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler sahur vakti eve operasyon düzenledi. Evde suçüstü yakalanan 9 kişiye 'kumar oynamak' ve 'koronavirüs tedbirlere uymamak'tan toplam 39 bin 375 TL para cezası kesildi.9 kişi hakkında ayrıca, 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı.