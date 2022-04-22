Sahur yemeğini yedikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Sahur yemeğini yedikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

22.04.2022 17:42

Bolu'da sahur yemeğini yedikten sonra tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldüren 78 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da sahur yemeğini yedikten sonra tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldüren 78 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.E. (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. (71) arasında sahur yemeğini yedikten sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde M.E.'nin kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Olay yerine istenilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Nur E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nur E.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.E., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Faruk Çidem - İHA)

Sahur yemeğini yedikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdü
Sahur yemeğini yedikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdü
Sahur yemeğini yedikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdü
Sahur yemeğini yedikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

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Bahçelievler Mahallesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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