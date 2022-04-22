Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi - Son Dakika
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Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi

22.04.2022 19:16

Bolu'da 78 yaşındaki bir kişi, sahur yemeğini yedikten sonra tartıştığı 2 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından polisler gelene kadar öldürdüğü eşinin yanında bekledi.

Bahçelievler Mahallesi'nde M.E. ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. arasında sahur yemeğini yedikten sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE KALAN EŞİNİN YANINDA BEKLEDİ

Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde M.E.'nin kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü.

Sahur yemeğini yedikten sonra eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine istenilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Nur E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nur E.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.E., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahur yemeğini yedikten sonra eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Bahçelievler Mahallesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi - Son Dakika
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