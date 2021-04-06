"Sahurda çay, kahve ve gazlı içecekler tüketmek uykunuzu böler" uyarısı - Son Dakika

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, sahurda çay, kahve ve gazlı içecekler tüketmenin uykuyu olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Fırat, AA muhabirine, insanların bağışıklığı açısından önemli olan uyku kalitesine ramazanda da özen göstermek gerektiğini söyledi.

Uyku kalitesinde uyku hijyenine dikkat etmek gerektiğini aktaran Fırat, bunun için de aynı saatte yatıp, kalkmaya özen göstermek, akşamları ağır yemek ve egzersizlerden kaçınmak gerektiğini dile getirdi.

İftarda ve sahurda sağlıklı beslenmek gerektiğini vurgulayan Fırat, şunları kaydetti:

"Uykunun bölünmesi aslında az uyumaktan daha kötüdür. Saat 21.30'dan sonra vücudumuz melatonin salgılamaya başlar. Sahurda çay, kahve ve gazlı içecekler tüketmek uykunuzu böler. Onun için sahurda su, ılık süt, ayran veya süt ürünleri tüketmek gerekiyor. 'Karantina var' ya da 'Nasıl olsa izinliyim' diyerek normalin üzerinde uyumak doğru değil, uyku kaliteniz bozulur, yorgunluk yapar. Onun için sahurda ağır ve çok fazla yemek yemekten kaçınmak gerekiyor."

Uyku hijyeninde ışığın önemine işaret eden Fırat, "Sahura kalktığınızda gözünüze gelen ışığın parlak olması vücudun melatonin hormonunu azaltır, uykuya geçişi zorlaştırır. Onun için kısık ışıkta sahur yapın. Cep telefonlarının ışığı da uykunuzu kaçırır. Gece telefona bakmak zorundaysanız, mutlaka ışığını kısın. Çünkü maruz kaldığınız ışıklar, melatonini baskılıyor." ifadesini kullandı.

Fırat, Ramazanda sahura kalkmak için bölünen gece uykusunun 12.00-14.00 saatleri arasında 25-30 dakika yapılacak net uyku olarak da bilinen şekerlemeyle telafi edilebileceğini söyledi

Şekerlemenin 30 dakikayı geçmemesi gerektiğine değinen Fırat, "Uyku saati, her kişiye göre değişir. Bazılarına 8 saat, bazılarına ise 4 saat uyku yeterli gelebiliyor." dedi.