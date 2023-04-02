Sahurda evinden ayrılan genç, 11 katlı bina inşaatında ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da sahur vakti evinden ayrıldığı öğrenilen 20 yaşındaki genç, 11 katlı bina inşaatında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 13.45 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 2075 Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bina inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar inşaatın beton zemininde bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde 20 yaşındaki Mehmet Elmas'ın yaklaşık 8 saat önce öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekibi ile cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Elmas'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sahur vakti evinden ayrılan Mehmet Elmas'ın, intihar mı yoksa kazayla mı inşaattan düştüğü araştırılıyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.