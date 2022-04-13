Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar - Son Dakika
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Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar

13.04.2022 10:33
Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Halil Cansu, sahur zamanı kendi aracıyla eve geldi. Tekrar işe gitmek için evinden çıkan Cansu, evin bulunduğu sokağa park ettiği otomobilini bulamadı. Güvenkil kameralarını izleyen tahihsiz taksi şoförü aracın üç genç tarafından çalındığını anladı.

Merkez Osmangazi ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Halil Cansu, kendisine ait otomobiliyle sahur yapmak için evine geldi. Aracını, evinin bulunduğu sokağa park eden Cansu, sahur yaptıktan sonra tekrar işe gitmek için evden çıktı.

BİR DAKİKADA ÇALMIŞLAR

Park ettiği otomobili yerinde göremeyen Cansu, aracını başka yere park ettiğini düşündü. Bir süre aracını arayan Halil Cansu otomobilini bulamayınca bir işyerine ait güvenlik kamerasının kayıtlarını izlemek istedi. Görüntülüleri izleyen Cansu, üç gencin aracını bir dakikada çaldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sahurda işe çıkan taksici, aracını yerinde bulamadı! 3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar

"BENİ MAĞDUR ETTİLER"

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Cansu, " Bursa'da taksi şoförlüğü yapıyorum. Sahur yapmak için kendi aracımı alıp evime geldim. Yemeğimi yedikten sonra işe geri dönmek için evden çıkıp aracımın bulunduğu yere doğru ilerledim. Otomobilimi park ettiğim yerde bulamadım. Daha sonra aracımı başka yere mi park ettim diye düşünmeye başladım. Sabah esnaf arkadaşlar gelince iş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledim. Üç gencin aracımı çaldığını gördüm. Artık kendi bulunduğumuz sokakta kimseye güvenemez olduk. Aracımla işe gidip geliyordum. Mübarek ramazan ayında beni mağdur ettiler" dedi

Görüntüleri izledikten sonra polise haber veren Cansu, aracının biran evvel bulunmasını istediğini de sözlerine ekledi.

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Osmangazi, Bursa, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar - Son Dakika


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10:33 Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar
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SON DAKİKA: Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar - Son Dakika
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